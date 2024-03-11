«Укрзалізниця» запустить онлайн-продаж квитків до Австрії та Угорщини

«Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі. Раніше квитки можна було придбати лише у касі. З 18 березня стартує продаж проїзних документів до Австрії, а згодом ця опція стане доступна до Угорщини, повідомила компанія.

Наголошується, що придбати квитки можна буде через застосунок «Укрзалізниці», а для прямого поїзда Київ – Відень потрібно пройти верифікацію акаунту через Дія.Підпис.

Повідомляється, що на другому етапі стануть доступними онлайн-квитки у сполученні Україна – Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ – Будапешт – Відень та Чоп – Будапешт – Відень.

Згодом, кажуть в «Укрзалізниці», але не уточнюють дату, у застосунку стануть доступні прямі сполучення Україна – Угорщина (Мукачево –Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь).

У компанії попередили, що з 12 березня тимчасово призупинять продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ – Відень – Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня. Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів.

Поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень почав курсувати із 10 грудня минулого року.

Раніше онлайн-квитки на міжнародні сполучення були доступні у напрямку Польщі. Зокрема, у вересні минулого року «Укрзалізниця» запустила новий рейс до Хелму.