«Укрзалізниця» збудувала перший зерновоз, адаптований під євроколію

«Укрзалізниця» збудувала на перший зерновоз, який пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм, йдеться в повідомленні компанії.

«Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати кількісно та якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях Укрзалізниці, який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу», – зазначив голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко.

За словами голови правління, вагон враховує всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури.

Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажопідйомність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб. м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год.

Більшість комплектуючих і матеріалів для нового зерновозу – вітчизняного виробництва. Надалі такі зерновози планується поставити на серійне виробництво, зазначили в «Укрзалізниці».

Раніше «Укрзалізниця» попередила про зростання вартості квитків на міжнародні поїзди.