«Укрзалізниця»: після атаки РФ на Житомирщині триває відновлення, поїзди прямують із затримками

Біля Коростеня на Житомирщині триває відновлення, але постійна активність російських БПЛА створює додаткову перешкоду роботі залізничників, повідомила у телеграмі компанія «Укрзалізниця».

Зазначається, що пасажирські поїзди продовжують перенаправляти через Фастів із затримками до 3 годин через видовжений маршрут і необхідність додаткових стиковок.

Цієї ночі альтернативним маршрутом вирушать поїзди:

№107 Київ – Солотвино,

№741 Київ – Львів,

№7 Київ – Чернівці,

№43/49 Черкаси – Івано-Франківськ,

№97 Київ – Ковель,

№29 Київ – Ужгород,

№707 Київ – Івано-Франківськ,

№67/19 Київ – Варшава, Холм,

№51 Київ – Перемишль,

№15 Харків – Ворохта,

№91 Київ – Львів,

№10 Будапешт – Київ,

№64 Перемишль – Харків,

№120 Холм – Дніпро,

№18 Ужгород – Харків,

№2/124 Ворохта – Харків,

№16 Ворохта – Харків,

№750 Ужгород – Київ,

№029Д Київ – Ужгород,

№707П Київ – Івано-Франківськ,

№123Л Івано-Франківськ – Харків.

Удосвіта 22 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів. Попередньо, вантажний поїзд зійшов із рейок через детонацію безпілотника, ймовірно, типу Shahed.

Згодом стало відомо, що на Житомирщині внаслідок російської дронової атаки на об’єкти енергетичної і транспортної інфраструктури області постраждали чотири працівники «Укрзалізниці». У ДСНС повідомили, що на залізничних коліях сталася аварія.