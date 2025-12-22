«Укрзалізниця»: після атаки РФ на Житомирщині триває відновлення, поїзди прямують із затримками

Біля Коростеня на Житомирщині триває відновлення, але постійна активність російських БПЛА створює додаткову перешкоду роботі залізничників, повідомила у телеграмі компанія «Укрзалізниця».
Зазначається, що пасажирські поїзди продовжують перенаправляти через Фастів із затримками до 3 годин через видовжений маршрут і необхідність додаткових стиковок.
Цієї ночі альтернативним маршрутом вирушать поїзди:
- №107 Київ – Солотвино,
- №741 Київ – Львів,
- №7 Київ – Чернівці,
- №43/49 Черкаси – Івано-Франківськ,
- №97 Київ – Ковель,
- №29 Київ – Ужгород,
- №707 Київ – Івано-Франківськ,
- №67/19 Київ – Варшава, Холм,
- №51 Київ – Перемишль,
- №15 Харків – Ворохта,
- №91 Київ – Львів,
- №10 Будапешт – Київ,
- №64 Перемишль – Харків,
- №120 Холм – Дніпро,
- №18 Ужгород – Харків,
- №2/124 Ворохта – Харків,
- №16 Ворохта – Харків,
- №750 Ужгород – Київ,
- №029Д Київ – Ужгород,
- №707П Київ – Івано-Франківськ,
- №123Л Івано-Франківськ – Харків.
Удосвіта 22 грудня в «Укрзалізниці» повідомили, що неподалік Коростеня на Житомирщині зійшов із рейок вантажний поїзд, внаслідок цього є травмовані, а також затримується низка поїздів. Попередньо, вантажний поїзд зійшов із рейок через детонацію безпілотника, ймовірно, типу Shahed.
Згодом стало відомо, що на Житомирщині внаслідок російської дронової атаки на об’єкти енергетичної і транспортної інфраструктури області постраждали чотири працівники «Укрзалізниці». У ДСНС повідомили, що на залізничних коліях сталася аварія.
