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31 березня 2021, Київ 10:53
Новини | Події

«Укрзалізниця»: через крадіжку електрокабеля на станції «Дарниця» затримуються поїзди далекого слідування та приміські

Поїзди курсують з затримкою через несправність світлофора

Через крадіжку електрокабеля і, внаслідок цього, непрацюючий світлофор на станції «Дарниця» далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1-2 години. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

Наразі затримуються поїзди:

  • №150 Ходорів – Полтава (+1.02);
  • №1/2 Ходорів – Костянтинівка (+0.52);
  • №137 Сватове – Хмельницький (+ 1.04);
  • №19/20 Попасна – Київ (очікується на + 0.20);
  • №712 Київ – Костянтинівка (з Києва +0.20).

Приміські поїзди:

  • №6902 Київ – Ніжин (+ 0.52);
  • №6804 Київ – Яготин (+ 0.53);
  • №6901 Ніжин – Київ (+ 1.13).

В «Укрзалізниці» заявили, що несправність мають усунити у найближчі пару годин.

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