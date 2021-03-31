«Укрзалізниця»: через крадіжку електрокабеля на станції «Дарниця» затримуються поїзди далекого слідування та приміські

Через крадіжку електрокабеля і, внаслідок цього, непрацюючий світлофор на станції «Дарниця» далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1-2 години. Про це повідомили в «Укрзалізниці».
Наразі затримуються поїзди:
- №150 Ходорів – Полтава (+1.02);
- №1/2 Ходорів – Костянтинівка (+0.52);
- №137 Сватове – Хмельницький (+ 1.04);
- №19/20 Попасна – Київ (очікується на + 0.20);
- №712 Київ – Костянтинівка (з Києва +0.20).
Приміські поїзди:
- №6902 Київ – Ніжин (+ 0.52);
- №6804 Київ – Яготин (+ 0.53);
- №6901 Ніжин – Київ (+ 1.13).
В «Укрзалізниці» заявили, що несправність мають усунити у найближчі пару годин.
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