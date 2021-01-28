«Укрзалізниця»: попри негоду, значних затримок поїздів не відбувалося

Внаслідок негоди 27 січня значних затримок у русі поїздів не було. Про це повідомили в «Укрзалізниці».

До заходів з боротьби зі снігом залучили понад три тисячі залізничників, які працювали майже на всій території країни.

«Під час робіт залізничники очистили від снігу понад 7,3 тис. стрілочних переводів, 118 пасажирських платформ та майже 600 технологічних проїздів. Незважаючи на негоду, значних затримок поїздів не відбувалося», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, найбільше снігу на залізничні шляхи станом на ранок намело у Сянках (25 см) та Одесі (30 см).

Як очікують в «Укрзалізниці», зважаючи на погодні умови, роботи з прибирання снігу на залізничній інфраструктурі продовжуватимуться у цілодобовому режимі.

За даними Гідрометцентру, на всій території України у четвер, 28 січня, очікуються опади, переважно у вигляді снігу.