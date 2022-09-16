ППО збила російську ракету над Уманню – ОВА

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Уманню під час останньої повітряної тривоги, люди не постраждали, але є незначні руйнування, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. На щастя, люди не постраждали. Маємо незначні пошкодження кількох нежитлових будівель і аварійне відключення об’єктів електропостачання. Невдовзі їхня робота буде відновлена», – написав він у телеграмі 16 вересня.

Раніше сьогодні про збиття трьох ракет силами ППО повідомила влада Дніпропетровської області. Водночас у Кривому Розі є влучання російських ракет по об’єктах критичної інфраструктури, внаслідок чого є «серйозні руйнації гідротехнічних споруд».