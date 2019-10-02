В Умані за час святкування Рош га-Шана зареєстрували 15 кримінальних проваджень – поліція

В Умані Черкаської області за час святкування паломниками-хасидами іудейського Нового року Рош га-Шана зафіксували 72 повідомлення про можливі правопорушення та зареєстрували 15 кримінальних проваджень. Про це повідомили у обласному управлінні поліції.

Зокрема правоохоронці зафіксували незаконне поводження зі зброєю, зберігання наркотичних засобів, крадіжки та грабежі. У поліції наголосили, що надзвичайних порушень та грубих порушень громадського порядку у Умані в цей час не було.

Станом на 10 годину 2 жовтня ранку з Умані виїхало понад 8 тисяч паломників.

«Публічний порядок і безпеку громадян під час масових заходів в Умані забезпечують понад 550 поліцейських з 12 областей України», – мовиться у повідомленні.

За даними МВС, понад 30 тисяч паломників-хасидів зустріли ювілейний 5780-й іудейський Новий рік, Рош га-Шана, в українській Умані, де похований духовний лідер цієї релігійної течії цадик (праведник) Нахман.

Могила цадика Нахмана в Умані – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють цю течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана.

Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.