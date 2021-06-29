Ветеран АТО стверджує, що йому замінили умовний термін на реальний через те, що він відмовився дати хабар – адвокат

Ветеран АТО Олег Нікіфорук стверджує, що підставою для подання про скасування для нього звільнення від відбування покарання з випробуванням стала відмова військового робити ремонт у кабінеті начальника «Центру пробації». Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода адвокат Нікіфорука Олег Веремієнко.

«Мій клієнт стверджує, що Володимир Чорнецький (начальник Коломийської філії ДУ «Центр пробації» Івано-Франківської області – ред.) вимагав, щоб боєць АТО зробив йому своїм коштом ремонт у кабінеті. Мій клієнт написав заяву в правоохоронні органи та уповноваженому Верховної ради з прав людини. Зараз тривають перевірки», – заявив адвокат.

Веремієнко зазначив, що після відмови Нікіфорука робити ремонт, Чорнецький направив в Коломийський суд подання про скасування бійцю звільнення від відбування покарання з випробуванням. В документі це мотивувалося тим, що боєць АТО не з’явився у «Центр пробації» під час карантину.

За словами Веремієнка, Коломийський міськрайсуд порушив вимоги статті 52 КПК – про обов’язкову участь адвоката. Суд 14 червня постановив замінити відбування покарання з випробуванням на перебування в місцях позбавлення волі терміном на п’ять років. Адвокати Нікіфорука подали апеляційну скаргу на цю ухвалу.

Веремієнко додав, що бійця АТО засудили у 2019 році у межах частини третьої статті 408 Кримінального кодексу України (Дезертирство). За словами адвоката, під час бойових дій у Мар’янці у 2016 Нікіфоров отримав поранення, яке не зафіксували, через це не зміг продовжувати службу. Після того, як військова частина відмовила у звільненні, в Нікіфорук залишив її межі, військові прокурори висунули звинувачення у дезертирстві.

Радіо Свобода надіслала запит до Коломийської філії ДУ «Центр пробації» Івано-Франківської області та правоохоронні органи з проханням прокоментувати ситуацію.