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12 Березень 2019, Київ 13:01
Новини | Події

У 2018 році на сході України загинули удвічі менше цивільних, ніж 2017-го – місія ООН

За 2018 рік внаслідок конфлікту загинули 55 цивільних, кажуть у місії ООН

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Жертвами війни на сході України в 2018 році стали 55 цивільних жителів, 224 були поранені – такі дані наводить у новій доповіді Моніторингова місія ООН з прав людини.

«Це удвічі менше, ніж кількість жертв серед цивільного населення у 2017 році і найменший річний показник за весь період конфлікту», – йдеться в доповіді.

За звітний період, який охоплює час із 16 листопада 2018 року по 15 лютого 2019 року, було зафіксовано найменшу кількість жертв серед цивільного населення за всі тримісячні періоди спостережень. Як йдеться в доповіді, загинули двоє людей, ще 14 – поранені.

У доповідь не внесені дані про втрати серед українських військових і підтримуваних Росією бойовиків.

У відповіді на запит Радіо Свобода наприкінці січня в ООН заявляли, що загалом станом на кінець грудня внаслідок конфлікту на сході України загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

Ці дані включають втрати серед цивільних, українських військових і підтримуваних Росією бойовиків.

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Від лютого 2015 року, коли були укладені Мінські угоди, інтенсивність бойових дій на сході України знизилася. Проте практично кожен день у зоні конфлікту фіксуються обстріли.

Кілька разів протягом року оголошувалося перемир’я, в порушенні яких сторони звинувачують одна одну. Останнє таке перемир’я було оголошене 8 березня.

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