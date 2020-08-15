Рада безпеки ООН не підтримала продовження збройового ембарго відносно Ірану

Рада Безпеки ООН увечері в п’ятницю, 14 серпня, не підтримала запропонований США проєкт резолюції про продовження ембарго на постачання зброї Ірану. За проєкт голосували тільки дві країни – США і Домініканська республіка. Проти були Росія та Китай. Інші країни, зокрема європейські союзники Сполучених Штатів, утрималися.

Держсекретар США Майк Помпео у своїй заяві, опублікованій на сайті Держдепартаменту, розкритикував «нездатність Ради Безпеки рішуче діяти на захист міжнародного миру і безпеки». Помпео вказав на те, що ембарго діяло протягом 13 років. Іран, за твердженнями Вашингтона, є «головним спонсором тероризму» у світі, підтримуючи, зокрема, терористичні і радикальні угруповання в Ємені, Сирії, Лівані, Іраку та інших країнах регіону.

В Ірані провал проєкту резолюції привітали. «За 75 років існування ООН Америка ніколи не була настільки ізольованою», – заявив представник МЗС Ірану.

Влада США в особі спецпредставника Держдепартаменту США по Ірану Браяна Хука раніше натякало, що у випадку провалу голосування, Вашингтон може запустити механізм відновлення всіх санкцій ООН, які Рада Безпеки ухвалювала проти Ірану, і частково скасованих після укладення у 2015 році так званої ядерної угоди. США вийшли з неї у 2018 році, звинувативши Іран у недотриманні її положень. Інші країни-учасниці офіційно виступають за її збереження.