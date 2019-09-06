Ураган «Доріан» ослаб до першої категорії з силою вітру до 150 км/год

Ураган «Доріан», що сягнув узбережжя штату Північна Кароліна, США, ослаб до першої категорії ураганів, повідомили в Національному центрі зі спостереження за ураганами. Сила вітру в центрі урагану складає 150 кілометрів за годину.

«Повільне ослаблення очікується протягом найближчих кількох днів. Однак «Доріан» залишиться потужним ураганом, коли його центр рухатиметься біля або вздовж узбережжя Північної Кароліни», – йдеться в повідомленні.

Ураган, який 5 вересня вдарив про півдні американського штату Північна Кароліна, приніс із собою сильні зливи, потужні вітри і хвилі висотою в два метри, які загрожують затопити низинні прибережні райони.

Тим часом, за даними Міністерства охорони здоров’я Багам, тут внаслідок урагану загинули щонайменше 30 людей. У міністерстві додали, що справжнє число жертв може «значно зрости» в найближчі дні. Оскільки пошуково-рятувальні операції ще тривають.

За даними ООН, близько 70 тисяч людей «негайно потребують життєво необхідної допомоги» на Багамах. Постраждалим потрібна питна вода, їжа, ліки й укриття.

У Білому домі заявили, що президент США Дональд Трамп «уважно стежить за ходом шторму».

«Президент просить усіх жителів Джорджії, Південної Кароліни, Північної Кароліни та Вірджинії виконувати вказівки місцевої влади цього тижня», – йдеться у повідомленні.

1 вересня через наближення урагану «Доріан» в американських штатах Флорида, Південна Кароліна й Джорджія оголосили про часткову евакуацію.