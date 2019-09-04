Ураган «Доріан»: кількість загиблих зросла до семи

На Багамах кількість загиблих унаслідок урагану «Доріан» зросла до семи.

«Ми можемо очікувати на більше смертей. Це лише попередня інформація», – заявив багамський прем’єр-міністр Губерт Мінніс.

Раніше влада Багам повідомляла про п’ятьох загиблих та 21 травмованого.

Кадри з повітря демонструють непрохідні дороги, затоплені мікрорайони, пошкоджені будинки й перекинуті човни.

Наразі категорію урагану знизили з п’ятої до другої. Згідно з прогнозами синоптиків, упродовж 36 годин «Доріан» підійде «небезпечно близько» до берегів Флориди. Максимальна швидкість вітру складає 176 кілометрів на годину.

Через ураган «Доріан» в американських штатах Флорида, Південна Кароліна й Джорджія оголосили про часткову евакуацію.