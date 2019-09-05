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05 Вересень 2019, Київ 08:56
Новини | Міжнародні

Ураган «Доріан»: кількість жертв зросла до 20

Хвилі на пляжі Джексонвілла в очікуванні урагану «Доріан», Флорида, США, 4 вересня 2019 року

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Ураган «Доріан» забрав життя щонайменше 20 людей на Багамах, повідомив прем’єр-міністр Губерт Мінніс.

За даними ООН, близько 70 тисяч людей «негайно потребують життєво необхідної допомоги» на Багамах. Постраждалим потрібна питна вода, їжа, ліки й укриття.

Зранку 4 вересня була інформація про сім загиблих на Багамах.

Станом на північ 5 вересня (7:00 за Києвом), ураган розташований на відстані в 168 кілометрів від найбільшого міста штату Південна Кароліна – Чарльстона.

Ураган «Доріан» ослаб до другої категорії і збільшився в розмірах – відео
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Ураган «Доріан» ослаб до другої категорії і збільшився в розмірах – відео

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Категорія урагану «Доріан» знову підвищилася до третьої з п’яти можливих. За даними базованого в Маямі Національного ураганного центру, шторм іде до берегів США зі швидкістю 11,2 кілометра на годину. Максимальна швидкість поривів вітру становить 184 кілометри на годину.

Ураган загрожує вдарити по низькорозташованих прибережних районах від Джорджії до південного заходу Вірджинії.

1 вересня через ураган «Доріан» в американських штатах Флорида, Південна Кароліна й Джорджія оголосили про часткову евакуацію.

Ураган «Доріан» посилився до найвищої категорії. Після Багам удару чекає Флорида – відео
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Ураган «Доріан» посилився до найвищої категорії. Після Багам удару чекає Флорида – відео

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