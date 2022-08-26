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Застосовували Х-22, «Урагани» і артилерію. Через обстріли Нікопольського району поранена людина – Лукашук

Війська РФ випустили дві ракети по Покровській громаді – попередньо, це були ракети Х-22. Постраждалих немає.

Російські війська сьогодні тричі вдарили по Нікопольському району, поранена людина, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його даними, війська РФ випустили дві ракети по Покровській громаді – попередньо, це були ракети Х-22. Постраждалих немає.

Червоногригорівська та Марганецька громади зазнали обстрілу російської артилерії – пошкоджено адміністративну будівлю одного з промислових підприємств, постраждалих немає.

«Чотири рази з «Ураганів» окупанти обстріляли Зеленодольську ТГ. Гатили по Зеленодольську та Великій Костромці. Поранення дістала 63-річна жінка: медики надали їй необхідну допомогу, вона лікується амбулаторно. В громаді пошкоджено два приватних житлових будинки, в одному дачному будинку сталася пожежа. Також зачепило виробничі будівлі підприємства, – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема, Синельниківський, Нікопольський і Криворізький райони.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

За даними Дніпропетровської облради, від початку повномасштабної війни станом на 8 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині близько 170 ракет.

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