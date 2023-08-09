Уряд «унормував питання» про доплати для військових – Шмигаль

Кабінет міністрів України затвердив розмір щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників на час воєнного стану, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні на позачерговому засіданні уряду ухвалили постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників. Так, на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами і підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тисяч гривень. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях – 100 тисяч гривень», – написав Шмигаль у соцмережах.

Він додав, що встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі шести тисяч гривень і 2,35 тис. грн відповідно.

27 липня Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня.