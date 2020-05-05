Уряд України підписав кредитну угоду зі Світовим банком на 150 мільйонів доларів соцпідтримки

Представники Кабінету міністрів підписали кредитну угоду між Україною та Світовим банком для отримання додаткової фінансової допомоги на суму 150 мільйонів доларів 5 травня, повідомляє пресслужба уряду.

Участь у церемонії підписання взяли міністерка соціальної політики Марина Лазебна, міністр фінансів Сергій Марченко та виконувач обов’зків директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер.

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«Завдяки підписаній кредитній угоді Україна отримає, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту найбільш вразливих категорій населення», – йдеться в заяві уряду.​

Кабінет міністрів очікує, що Україна може отримати 50 мільйонів доларів вже в травні – вони будуть спрямовані на підтримку населення в умовах карантину та підвищення розміру субсидії, а також встановлення умов для її отримання тими, хто втратив роботу через карантин.​

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«Кошти, що надаються як додаткове фінансування для проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», який впроваджується Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 2014 року, будуть перераховуватися до Державного бюджету України за умови забезпечення урядом підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг з активації до працевлаштування для працездатних одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності», – повідомляє Кабмін.

Про намір Світового банку виділити Україні 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення в період спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 та ще 100 мільйонів доларів «для поліпшення рівня соціального захисту загалом» стало відомо 10 квітня.