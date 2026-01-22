Кабмін звільнив п’ятьох заступників міністра оборони

Кабінет міністрів 21 січня ухвалив рішення про звільнення п’ятьох заступників міністра оборони. Відповідні розпорядження оприлюднені на Урядовому порталі.
Згідно з оприлюдненими документами, з посади заступника міністра оборони звільнено Ганну Гвоздяр, Володимира Заверуху, Миколу Шевцова, Олександра Козенка, Анатолія Клочка.
Усі рішення ухвалені відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».
Веховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони 14 січня. Після призначення президент Володимир Зеленський назвав головні пріоритети його роботи на посаді. Зокрема, за його словами, Міноборони має запровадити базовий рівень забезпечення бойових бригад дронами.
