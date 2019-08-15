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15 Серпень 2019, Київ 12:01
Новини | Міжнародні

У США заявили про загрозу торговельній угоді з Британією

«Незалежно від форми «Брекзиту» не можна дозволити порушувати Страсноп’ятничну угоду», – заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі

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Торгова угода між США і Великою Британією не буде схвалена Конгресом, якщо «Брекзит» поставить під загрозу белфастську угоду між Ірландією і Північною Ірландією, заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

«Незалежно від форми «Брекзиту» не можна дозволити порушувати Страсноп’ятничну угоду, зокрема цілісний кордон між Ірландською Республікою та Північною Ірландією», – заявила Пелосі 14 серпня.

Вона сказала про це після того, як радник із національної безпеки США Джон Болтон заявив, що Британія буде «першою в черзі» для укладення торговельної угоди. За його словами, угода допоможе пом’якшити наслідки виходу країни з ЄС.

Адміністрація президента США Дональда Трампа і Велика Британія ведуть переговори щодо угоди про вільну торгівлю. Вона має вступити в силу після завершення процесу виходу Британії з Євросоюзу. «Брекзит» призначений на 31 жовтня.

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Будь-яка угода повинна буде пройти ратифікацію в Конгресі США, який розділений між демократами, що контролюють Палату представників, і республіканцями, які контролюють Сенат.

Белфастська угода була підписана в квітні 1998 року Великою Британією та Ірландією. Воно закріплювало врегулювання конфлікту в Північній Ірландії. У разі жорсткого «Брекзиту» між Північною Ірландією і Республікою Ірландія можуть бути відновлені кордони.

Раніше британський прем’єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв скорегувати проект угоди про вихід країни з Євросоюзу і виключити з нього механізм, який передбачає відсутність прикордонного і митного контролю на кордоні між Ірландією (учасницею ЄС) і британською Північною Ірландією. Домовитися про внесення змін до тексту угоди так і не вдалося.

Великобританія і «брекзит» в хаосі після провалу у парламенті – відео
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Великобританія і «брекзит» в хаосі після провалу у парламенті – відео

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