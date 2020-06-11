Число підтверджених випадків коронавірусу в США перевищило 2 мільйони

Кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в США перевищила пізно ввечері 10 червня два мільйони.

У штаті Аризона спостерігалася рекордна кількість пацієнтів. Техас, Флорида і Північна Кароліна, які були одними з перших штатів, які полегшили карантин, також повідомили про рекордні одноденні максимуми.

Згідно з підрахунками університету Джонса Гопкінса, у США близько 113 000 людей померли від коронавірусу – це трохи більше однієї чверті від загальної кількості у світі (416 000).

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що хоча багато країн Європи й Азії спостерігають стійке скорочення випадків, яке дозволяє поступово скасовувати обмеження, вірус продовжує активно поширюватися в інших частинах світу, зокрема у Латинській Америці.

Пандемія ще розвивається, заявили у ВООЗ.