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11 червня 2020, Київ 15:28
Новини | Міжнародні

Число підтверджених випадків коронавірусу в США перевищило 2 мільйони

Штати Аризона, Техас, Флорида і Північна Кароліна повідомили про зростання кількості хворих

Кількість підтверджених випадків коронавірусної інфекції в США перевищила пізно ввечері 10 червня два мільйони.

У штаті Аризона спостерігалася рекордна кількість пацієнтів. Техас, Флорида і Північна Кароліна, які були одними з перших штатів, які полегшили карантин, також повідомили про рекордні одноденні максимуми.

Згідно з підрахунками університету Джонса Гопкінса, у США близько 113 000 людей померли від коронавірусу – це трохи більше однієї чверті від загальної кількості у світі (416 000).

Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що хоча багато країн Європи й Азії спостерігають стійке скорочення випадків, яке дозволяє поступово скасовувати обмеження, вірус продовжує активно поширюватися в інших частинах світу, зокрема у Латинській Америці.

Пандемія ще розвивається, заявили у ВООЗ.

Інфікуйте мене COVID: чому добровольці наражають себе на ризик, аби прискорити створення вакцини – відеорепортаж
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Інфікуйте мене COVID: чому добровольці наражають себе на ризик, аби прискорити створення вакцини – відеорепортаж

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