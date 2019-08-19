США: Кремль контролює насильство на сході України і має негайно припинити агресію

США у Всесвітній день гуманітарної допомоги закликають Росію «негайно припинити» агресію на сході України, заявляє американське посольство в Києві.

«Сьогодні, у Всесвітній день гуманітарної допомоги, наші думки линуть до мільйонів мирних жителів, які страждають через конфлікти, в тому числі на Донбасі і в Криму. Кремль контролює насильство на сході України і повинен негайно припинити агресію», – йдеться в заяві посольства.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.