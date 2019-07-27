Верховний суд дозволив Трампу використати 2,5 млрд доларів на стіну на кордоні з Мексикою

Верховний суд США підтвердив право президента США Дональда Трампа використовувати два з половиною мільярда доларів з бюджету Пентагону на спорудження прикордонної стіни на кордоні з Мексикою.

Такі рішення суд ухвалив 26 липня.

Це право президента оскаржували декілька провідних природоохоронних груп, які стверджували, що споруда не дозволить американцям використовувати територію вздовж стіни для відпочинку.

Верховний суд дійшов до висновку, що позивачі не мають законних підстав виступати в цій ролі.

Близько двох місяців тому федеральний суд відкинув позов членів Палати представників, які наполягали на тому, що президент не має права своєю владою витрачати кошти на цілі, не обумовлені рішенням Конгресу.

Трамп у твітері назвав рішення Верховного суду «великою перемогою».

Протистояння між демократичною більшістю Конгресу і президентом почалося в лютому, коли Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою з тим, щоб скористатися грошима Пентагону для спорудження прикордонної стіни. Президент пішов на цей крок після відмови Конгресу виділити кошти на будівництво загородження на кордоні. Відтоді спроба президента скористатися бюджетом Пентагону була об’єктом судових позовів у різних судах.

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Рішення Верховного суду США дозволить адміністрації Трампа почати будівництво прикордонної стіни на 150-кілометровому відрізку кордону. Одночасно тривають розгляди кількох позовів, результати яких можуть відбитися на долі прикордонної стіни. Її спорудження було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа.