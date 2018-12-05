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06 Грудень 2018, Київ 00:44
Новини | Міжнародні

Есмінець ВМС США зайшов у води Японського моря, щоб кинути виклик «надмірним морським претензіям Росії»

Американський військовий корабель зайшов у Японськього моря

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Есмінець військово-морських сил США USS McCampbell зайшов у води Японського моря, щоб кинути виклик «надмірним морським претензіям Росії». Про це телеканалу CNN заявила прес-секретар Тихоокеанського флоту США Рейчел МакМаррі.

«McCampbell проплив у безпосередній близькості від затоки Петра Великого, таким чином, кинувши виклик надмірним морським претензіям Росії і відстоявши права, свободи та законне використання моря, якими користуються США та інші держави», – зазначила Мак Маррі.

Вона додала, що Вашингтон не визнає претензії Росії на води затоки, у якій розміщений російський Тихоокеанський флот.

CNN повідомляє, що кораблі США пройшли в цій області вперше з 1987 року, коли Радянський Союз висував претензії на затоку Петра Великого.

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