Есмінець ВМС США зайшов у води Японського моря, щоб кинути виклик «надмірним морським претензіям Росії»

Есмінець військово-морських сил США USS McCampbell зайшов у води Японського моря, щоб кинути виклик «надмірним морським претензіям Росії». Про це телеканалу CNN заявила прес-секретар Тихоокеанського флоту США Рейчел МакМаррі.

«McCampbell проплив у безпосередній близькості від затоки Петра Великого, таким чином, кинувши виклик надмірним морським претензіям Росії і відстоявши права, свободи та законне використання моря, якими користуються США та інші держави», – зазначила Мак Маррі.

Вона додала, що Вашингтон не визнає претензії Росії на води затоки, у якій розміщений російський Тихоокеанський флот.

CNN повідомляє, що кораблі США пройшли в цій області вперше з 1987 року, коли Радянський Союз висував претензії на затоку Петра Великого.

Відносини США та РФ у черговий раз загострилися після інциденту у Керченській протоці 25 листопада. У Держдепартаменті США 4 грудня заявили, що Росія має відпустити українських моряків, затриманих після інциденту в Керченській протоці. Якщо цього не станеться, на Москву очікують «наслідки», це не те питання, яке піде з зони уваги Вашингтона.