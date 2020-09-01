US Open: четверо українських тенісисток продовжать боротьбу у другому колі

Четверо з семи українських тенісисток продовжують боротьбу на Відкритому чемпіонату США (US Open) – першому турнірі серії «Великого слему» після початку пандемії.

Другій ракетці України Даяні Ястремській знадобилося 2,5 години, щоб здолати 126-ту ракетку світу, австралійку Астру Шарму – 6:3, 6:7, 7:6. У другому колі суперницею Ястремської буде американка Медісон Бренґл.

Катерина Бондаренко перемогла представницю США з wild card Еллі Кік – 3:6, 6:3, 6:1. У наступному раунді Бондаренко зустрінеться з восьмою ракеткою турніру Петрою Мартич з Хорватії.

Катерина Козлова у двох сетах перемогла ще одну американку Вітні Осіґве – 6:3, 7:5. Наступною суперницею українки буде шоста сіяна на турнірі представниця Чехії Петра Квітова.

Марта Костюк швидко розібралася з росіянкою Дар’єю Касаткіною – 6:1, 6:2. За вихід до третього кола вона побореться з латвійкою Анастасією Севастовою.

Не змогли здолати бар’єр першого кола Катаріна Завацька та Ангеліна Калініна. Леся Цуренко знялася зі змагань.

На турнір у Нью-Йорку через пандемію не поїхали шість тенісисток з топ-10 світового рейтингу, зокрема й перша ракетка України Еліна Світоліна, яка планує продовжувати сезон на ґрунтових кортах Європи.