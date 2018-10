Американський ПЕН-Центр подав до суду на Трампа

Американський ПЕН-Центр подав до суду на президента США Дональда Трампа, звинувачуючи його у використанні влади для помсти журналістам і ЗМІ, які йому не подобаються.

В організації назвали Трампа «ворогом свободи слова», а також звинуватили його в розпалюванні ненависті до журналістів.

Правозахисники в своєму судовому позові заявили, що публічні висловлювання президента порушили першу поправку до американської Конституції і його клятву дотримуватися документа.

«Президент Трамп на підставі першої поправки має право вільно критикувати пресу, але він не може використовувати свою владу і владу уряду Сполучених Штатів, щоб карати і придушувати її», – йдеться в заяві правозахисників.

Дональд Трамп неодноразово звинувачував ліберальні ЗМІ, зокрема The Washington Post, CNN, The New York Times, у відкритих нападках на свою виборчу кампанію, фабрикації новин і написанні недостовірних статей. Він регулярно критикує ці видання у себе в твіттері і називає їх інформацію «фейковими новинами».

Після того, як в NYT була опублікована колонка анонімного співробітника Білого дому про «опір» політиці Трампа в його адміністрації, президент пообіцяв, що якщо він залишиться президентом до кінця першого і на другий термін, то CNN і NYT до цього часу будуть «поза медіабізнесом».

Також в лютому 2018 року адміністрація Білого дому відмовилася пропустити на брифінг прес-секретаря президента США Шона Спайсера журналістів The New York Times, Politico, The Los Angeles Times, інтернет-ресурсу BuzzFeed і телеканалу CNN.

Дональд Трамп називав телеканали NBC, ABC, CBS і CNN, а також газету NYT «ворогами народу». На першій прес-конференції на посаді президента США Трамп звинуватив канал CNN в поширенні недостовірних новин і відмовився відповідати на питання їхнього журналіста.

PEN Америка – організація, яка представляє письменників і літературознавців і захищає вільне вираження поглядів.