США не підвищували рівень загрози для поїздок в Україну, а «оновили інформацію» – Білий дім

США не підвищували рівень загрози для поїздок американських громадян до Україну, вона, як і раніше, залишається на 4-му рівні «не подорожувати» через COVID-19, заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Державний департамент лише оновив свої рекомендації і включив до них дані про нарощування російських військ біля України і загрозу воєнних дій із боку Росії.

«Державний департамент надає додаткову інформацію через рекомендації щодо подорожей, для американських громадян, які перебувають у різних країнах. Саме це вони зробили в даному випадку. Ми історично бачили, як велика кількість американців та інших громадян подорожували до України в цю пору року в період свят, тому це була лише спроба надати інформацію безпосередньо», – сказала Псакі.

Напередодні Державний департамент США продовжив свою рекомендацію для громадян країни не подорожувати до України через поширення COVID-19, а також порадив переглянути плани поїздки через загрозу з боку Росії. Відповідне оновлення розміщене на сайті Держдепартаменту 20 грудня.

У квітні Держдепартамент включив Україну до списку країн, куди не рекомендують їхати американцям через поширення коронавірусної хвороби.

Останніми тижнями розвідка країн Заходу зафіксувала зосередження російських військових біля кордонів з Україною. Ситуацію США і їхні союзники оцінюють як загрозу великомасштабного російського вторгнення на територію України. У Кремлі такі плани заперечують.