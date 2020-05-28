У США помер драматург і ЛГБТ-активіст Ларрі Крамер

У Нью-Йорку помер драматург, сценарист і ЛГБТ-активіст Ларрі Крамер. Йому було 84 роки. Причиною смерті стала пневмонія.

Крамер почав кар’єру в студії Columbia Pictures. В кінці 1960-х років він працював над сценарієм для фільму «Закохані жінки» за романом Девіда Лоуренса. У 1971 році фільм отримав премію «Оскар» за кращий адаптований сценарій.

У 1978 році Крамер здобув популярність завдяки роману Faggots, який став бестселером на ЛГБТ-тематику.

На початку 1980-х років Крамер активно займався залученням громадської уваги до проблем поширення ВІЛ та СНІДу. У 1987 році Крамер заснував організацію ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power). Вона виступає із законодавчими та політичними ініціативами, а також медичними дослідженнями, спрямованими на поліпшення якості життя людей, хворих на СНІД.