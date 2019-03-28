Помпео обіцяє «додаткові заходи» для протидії російській агресії в Україні

Державний секретар США Майк Помпео сподівається, що в найближчі дні він зможе оголосити про «додаткові заходи» для протидії російській агресії в Україні.

«Наступного тижня я сподіваюся, що коли наші колеги з НАТО будуть у місті, ми зможемо оголосити чергову серію дій, які ми здійснюватимемо спільно, щоб протиставити діям Росії в Криму та Азовському морі», – заявив Помпео 27 березня у Палаті представників конгресу США.

Члени НАТО зберуться у Вашингтоні 4 квітня, щоб відзначити 70-річчя заснування альянсу.

25 листопада 2018 року три українські військові кораблі намагалися увійти в Керченську протоку, проте були атаковані російськими прикордонними кораблями. У повітря піднімалася і авіація. Українські кораблі були захоплені, а 24 військові моряки заарештовані, їх звинуватили в незаконному перетині кордону Росії.

Україна звинувачує Росію в агресії, вказуючи на те, що за договором обидві країни мають право вільно користуватися Керченською протокою. Арештованих моряків українська влада вважає військовополоненими. Країни ЄС неодноразово закликали Москву звільнити моряків, але безрезультатно.