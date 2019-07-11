США розширили санкції проти Венесуели через смерть військового

Вашингтон розширив санкції проти Каракаса. Під обмеження потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели, повідомляє міністерство фінансів США.

Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою у спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув’язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

Як заявив голова Мінфіну США Стівен Мнучин, арешт Акости був політично мотивованим і необґрунтованим. Мінфін зобов’язується покласти край нелюдському поводженню режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро з політичними опонентами, наголосив Мнучин.

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Від початку року у Венесуелі триває протистояння між прихильниками опозиціонера Хуана Гуайдо і чинного президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо визнали легітимним тимчасовим президентом Венесуели США, більшість країн Європи і Південної Америки. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.

На тлі протистояння триває і глибока економічна криза, в результаті якої країну залишили понад чотири мільйони людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит продуктів і товарів повсякденного користування.

Раніше ООН повідомила, що за останні півтора року в результаті спецоперацій, скоєних збройними угрупованнями ті спецслужбами Венесуели, загинули майже сім тисяч людей. За даними організації, служби безпеки країни регулярно застосовують тортури і грубо порушують права людини по відношенню до людей, яких вважають загрозою.