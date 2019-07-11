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11 Липень 2019, Київ 19:38
Новини | Міжнародні

США розширили санкції проти Венесуели через смерть військового

Антиурядовий протест у Каракасі, Венесуела, січень 2019 року

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Вашингтон розширив санкції проти Каракаса. Під обмеження потрапило Головне управління військової контррозвідки Венесуели, повідомляє міністерство фінансів США.

Приводом для розширення санкцій стала смерть капітана військово-морського флоту Венесуели Рафаеля Акости. 21 червня його затримали за підозрою у спробі державного перевороту. 29 червня військовий помер в ув’язненні. За словами адвоката, причиною смерті Акости стали тортури.

Як заявив голова Мінфіну США Стівен Мнучин, арешт Акости був політично мотивованим і необґрунтованим. Мінфін зобов’язується покласти край нелюдському поводженню режиму президента Венесуели Ніколаса Мадуро з політичними опонентами, наголосив Мнучин.

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Від початку року у Венесуелі триває протистояння між прихильниками опозиціонера Хуана Гуайдо і чинного президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо визнали легітимним тимчасовим президентом Венесуели США, більшість країн Європи і Південної Америки. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.

На тлі протистояння триває і глибока економічна криза, в результаті якої країну залишили понад чотири мільйони людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит продуктів і товарів повсякденного користування.

Як броньованими машинами розганяли протестувальників у Венесуелі – відео
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Як броньованими машинами розганяли протестувальників у Венесуелі – відео

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Раніше ООН повідомила, що за останні півтора року в результаті спецоперацій, скоєних збройними угрупованнями ті спецслужбами Венесуели, загинули майже сім тисяч людей. За даними організації, служби безпеки країни регулярно застосовують тортури і грубо порушують права людини по відношенню до людей, яких вважають загрозою.

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