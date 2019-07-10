Американський адмірал заявив, що у Венесуелі є російські війська

Голова Південного командування збройних сил США адмірал Крейг Фоллер на слуханнях в Сенаті заявив про присутність у Венесуелі російських військ.

«У Венесуелі є російські війська і є російські підрядники оборонного сектора, що підтримують режим Мадуро», – заявив він.

Таким чином Фоллер прокоментував заяви Москви про те, що російських військ у Венесуелі немає.

У березні до Каракаса прибули два літаки Міністерства оборони Росії – Іл-62 і один з найбільших транспортних літаків у світі Ан-124 із близько 100 осіб і 3,5 тоннами вантажів.

3 червня президент США Дональд Трамп заявив, що Росія поінформувала Сполучені Штати про виведення «більшої частини своїх людей» із Венесуели. Трамп втім не уточнив, кого саме має на увазі, і про яку чисельність росіян ідеться.

Того ж дня держкорпорація «Ростех» спростувала повідомлення про те, що російська присутність у Венесуелі скорочена з однієї тисячі осіб до декількох десятків. Це стало відповіддю на статтю в американській газеті The Wall Street Journal щодо присутності співробітників «Ростеху» у Венесуелі, які відповідають за підготовку тамтешніх фахівців у експлуатації та обслуговуванні російської військової техніки.

Гостра фаза протистояння триває у Венесуелі з січня, коли лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, звинувативши Ніколаса Мадуро в узурпації влади. Гуайдо підтримують США і понад 50 інших країн, тоді як Мадуро підтримує Росія і Китай.