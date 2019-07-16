США вводять нові правила отримання притулку

Нові правила отримання притулку в США вступлять в силу у вівторок, 16 липня, повідомляє «Голос Америки».

Тепер, згідно з правилами, щоб в’їхати в Сполучені Штати, особи, які шукають притулку, повинні будуть довести, що їм було відмовлено в допомозі в третій країні, але не в їхній власній, і не в США. В іншому випадку вони отримають відмову.

Правила не застосовуватимуться до громадян Мексики чи Канади.

США домовилися з Гватемалою і Мексикою про політику в сфері міграції та надання притулку, оскільки адміністрація Трампа прагне скоротити число осіб, які перетинають південний кордон країни без дозволу, і кількість прохачів притулку.

Адміністрація Трампа намагається перешкодити більшості з тих, хто перебуває на південному кордоні США, прагнучи отримати притулок, можливості це зробити. Дана ініціатива, скоріш за все, торкнеться значну частину вихідців з Центральної Америки, які перетинають Мексику.

«Велика кількість необґрунтованих заяв про надання притулку створює надзвичайну навантаження на національну імміграційну систему, підриває багато гуманітарні цілі надання притулку, посилює гуманітарну кризу контрабанди людей», – констатував генеральний прокурор США Вільям Барр.

29 квітня Трамп віддав розпорядження про запровадження нових заходів контролю потоку мігрантів, що намагаються отримати притулок в Сполучених Штатах.

Серед них – розгляд заяв про надання притулку протягом 180 днів з дня подачі, введення оплати за розгляд заяв та надання тимчасового дозволу на роботу, і заборона на видачу подібних дозволів тим, хто перейшов кордон незаконно. Як повідомлялося, раніше процес розгляду заяв про статус біженця у США міг займати кілька років.