Палата представників Конгресу США схвалила підтримку України у 700 мільйонів доларів – посольство

Посольство України у США повідомило, що Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування Пентагону, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних програм на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 мільйонів доларів для підтримки України.

«У проекті закону про «Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік» кошторис допомоги, що пропонується виділити для безпекової підтримки Україні, визначений в обсязі 250 мільйонів доларів. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано виключно для надання летальної зброї оборонного характеру. Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств визначено обсягом 445,7 мільйона доларів. Зазначена сума включає, зокрема, асигнування для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою «Міжнародне військове фінансування», – йдеться в посольства на сторінці у Facebook повідомленні.

Повідомляється, що проекти аналогічних законодавчих актів мають бути ухвалені також Сенатом, після чого обидві палати Конгресу мають узгодити їх остаточну редакцію, яку передадуть на підпис президентові США.

Цього тижня Конгрес США затвердив весь пакет безпекової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, що має бути наданий Україні цьогоріч по лінії Пентагону для посилення національної безпеки і оборони.