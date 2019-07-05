Конгресмен Енґел: те, що робить Росія в Україні є ганьбою, США мають допомогти Києву

Конгресмен-демократ Еліот Енґел, високопоставлений член комітету Палати представників із закордонних справ засудив дії Росії в Криму і на Донбасі і виступив за подальшу підтримку України з боку США. Він сказав про це, відповідаючи на питання Радіо Свобода про постачання американської зброї Україні.

«Я взагалі дуже підтримую американську допомогу Україні. Я думаю, те, що Росія зробила з вторгненням у Крим – це ганьба, те, що Росія робить на кордоні України – це ганьба, те, що Росія зробила у військовому плані проти України, – жахливо… Я вважаю, що Сполучені Штати мають зробити все, що потрібно, щоб допомогти народу України, який шукає свободи і хоче приєднатися до Заходу. Ми повинні їм допомогти», – сказав Енґел і відмовився надати якісь деталі можливої допомоги.

Минулого місяця посольство України у США повідомило, що Палата представників Конгресу США схвалила проекти законів про фінансування Пентагону, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних програм на 2020 рік, у яких передбачено майже 700 мільйонів доларів для підтримки України.

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«У проекті закону про «Про асигнування на потреби Міністерства оборони на 2020 рік» кошторис допомоги, що пропонується виділити для безпекової підтримки Україні, визначений в обсязі 250 мільйонів доларів. Із зазначеної суми 50 мільйонів доларів має бути спрямовано виключно для надання летальної зброї оборонного характеру. Кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних відомств визначено обсягом 445,7 мільйона доларів. Зазначена сума включає, зокрема, асигнування для надання нашій державі безпекової допомоги за програмою «Міжнародне військове фінансування», – йшлося в повідомленні.

Протягом понад п’яти років війни на сході України Сполучені Штати Америки надали Києву військового обладнання на мільйони доларів: зокрема, прилади нічного бачення, бронежилети, транспортні засоби, контрбатарейні радари. Минулого року президент США Дональд Трамп після років внутрішніх дебатів, що почалися ще до його президентства, почав постачати Україні сучасні протитанкові ракети «Джавелін».