Держдепартамент про вибори в Україні: були б щасливі, якби не було російської присутності

У Державному департаменті США заявляють, що результати виборів в Україні важливі для американської сторони, але рішення щодо того, хто отримає владу і якою буде форма урядування, мають ухвалити самі українці.

Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» заявила Кірон Скіннер, директор із планування політики у Державному департаменті США. При цьому чиновниця Держдепартаменту відзначила, що у Вашингтоні були би щасливі, якби в Україні не було російської присутності.

«Для нас важливо те, що відбулося в Україні. І я думаю, ви бачили, що ми взяли на себе забов’язання щодо питання оборони України, і що це відбулося саме за адміністрації Дональда Трампа і стало відходом від деяких заходів попередніх президентів США. Президент США вірить у державний суверенітет і прагне, щоб Україна була цілісною… Результат виборів в Україні важливий для нас, але самі українці ухвалять рішення щодо того, хто отримає владу та якою буде форма урядування. Ми підтримаємо це рішення. Ми були би щасливі, якби в Україні не були присутні росіяни, але рішення щодо власного майбутнього ухвалять самі українці», – сказала Скіннер.

За офіційними результатами першого туру виборів президента України, за Володимира Зеленського проголосували 30,24% виборців, за чинного главу держави Петра Порошенка – 15,95% виборців. Другий тур відбудеться 21 квітня.