За витік даних через «Касперський» американського розвідника засудили до ув’язнення

Співробітника розвідки Сполучених Штатів засудили до тюремного терміну за те, що він переніс секретні дані на домашній комп’ютер. Там до них, за припущеннями, отримала доступ російська розвідка через програмне забезпечення.

25 вересня 2018 року суд виніс 68-річному Нґіа Хоанг Пхо вирок – 66 місяців ув’язнення за витік інформації. Свою провину у свідомому привласненні секретних даних стосовно державної безпеки Пхо визнав ще в грудні 2017 року.

Перед цим Пхо десять років пропрацював у відділі операцій зі спеціального доступу Агентства національної безпеки США, який спеціалізується на хакерській діяльності.

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Як встановило слідство, з 2010 по 2015 рік співробітник АНБ забирав з роботи додому «великі обсяги» секретних даних, які в результаті опинялися в руках російської розвідки. Він зберігав інформацію на домашньому комп’ютері, де була встановлена популярна антивірусна програма «Касперський».

Американські правоохоронці переконані, що через програмне забезпечення до комп’ютера Хоанг Пхо мали доступ росіяни.

«Внаслідок своїх дій Пхо скомпрометував деякі найбільш таємні дані нашої країни і змусив АНБ відмовитися від важливих ініціатив, щоб захистити себе і свої операційні можливості ціною великих економічних та операційних втрат», – заявив федеральний прокурор Роберт Хур.

Вважається, що цей випадок – ключова причина, чому минулого року уряд США заборонив державним службовцям використовувати програмне забезпечення «Касперський». Сама компанія заперечує зв’язки з російським урядом чи розвідкою.

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Для своєї роботи антивірус «Касперський» потребує всеосяжного дозволу від користувача на доступ до комп’ютерних систем. Результати антивірусного сканування пересилається до штабу «Касперського» – у Москву.

Як повідомляв торік The Wall Street Journal, у 2015 році через комп’ютер Пхо російська розвідка отримала доступ до інформації про те, як сама АНБ проникає до закордонних комп’ютерних мереж і захищається від кібератак. «Касперський» врешті-решт визнав крадіжку даних і заявив, що серед них виявився вихідний код АНБ для хакерського програмного забезпечення угруповання «Equation Group».