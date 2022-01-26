Байден зустрінеться з лідером Катару на тлі енергетичних побоювань у Європі

Президент США Джо Байден прийме в Білому домі 26 січня еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані на тлі дискусій між Вашингтоном та його європейськими союзниками про те, як задовольнити енергетичні потреби Європи, якщо російські постачання скоротяться у разі вторгнення в Україну.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден та емір Катару планують обговорити безпеку на Близькому Сході, забезпечення стабільності глобальних постачань енергоносіїв та ситуацію в Афганістані, де гуманітарні умови різко погіршилися після виведення американських військ та захоплення «Талібаном» влади минулого року.

Катар є одним з основних світових виробників скрапленого природного газу і входить до країн, які, як сподіваються США, можуть допомогти Європі у разі повномасштабного вторгення Росії в Україну.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.