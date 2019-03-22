Нідерланди: підозрюваний у стрілянині в Утрехті визнав свою провину

Підозрюваний в стрілянині у трамваї в місті Утрехт, в результаті чого троє людей загинули і п’ятеро були поранені, у суді в Нідерландах 22 березня визнав свою провину і заявив, що діяв сам.

Суд постановив, що Ґьокен Таниш залишиться під арештом на найближчі два тижні, після чого він знову постане перед судом, і тоді його утримання під вартою можуть продовжити до 90 днів.

Чоловіка, якого у вівторок затримали у справі про напад в Утрехті, сьогодні звільнили з-під варти через відсутність доказів його причетності до стрілянини. Двоє інших підозрюваних, про затримання яких повідомляли раніше, також були звільнені днями.

18 березня озброєний чоловік почав стріляти по пасажирах трамваю в Утрехті. Три людини загинули, п’ятеро були поранені. Головний підозрюваний, 37-річний уродженець Туреччини Ґьокен Таниш, був затриманий через кілька годин після стрілянини. Поліція вважає напад спланованим. Зробити такий висновок дозволила записка, яка була виявлена в автомобілі Таниша.