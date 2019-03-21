Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Березень 2019, Київ 15:25
Новини | Міжнародні

Стрілець у трамваї в Нідерландах 22 березня постане перед судом

Поліцейські і рятувальники на місці стрілянини, Утрехт, Нідреланди, 18 березня 2019 року

Дивитись коментарі

Прокуратура Нідерландів повідомила, що підозрюваний в стрілянині у трамваї в місті Утрехт, в результаті чого троє людей загинули і п’ятеро були поранені, постане перед судом 22 березня.

«Ми розслідуємо, чи діяв підозрюваний винятково з мотивів терору, чи його дії були викликані особистими проблемами в поєднанні з радикальною ідеологією», – мовиться в заяві прокуратури.

Прокурори вважають, що 37-річний уродженець Туреччини Ґьокен Таниш діяв сам.

Напередодні поліція Нідерландів затримала ще одного підозрюваного в причетності до теракту в Утрехті. Двоє інших підозрюваних, про затримання яких повідомляли раніше, були звільнені. Поліція не змогла встановити їхню причетність до злочину.

Поліція оприлюднила фото підозрюваного в стрілянині, який вбив мінімум одну людину
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Стрілянина в Нідерландах: поліція оприлюднила подробиці щодо підозрюваного

18 березня озброєний чоловік почав стріляти по пасажирах трамваю в Утрехті. Три людини загинули, п’ятеро були поранені. Головний підозрюваний, 37-річний уродженець Туреччини Ґьокен Таниш, був затриманий через кілька годин після стрілянини.

Поліція вважає напад спланованим. Зробити такий висновок дозволила записка, яка була виявлена в автомобілі Таниша.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG