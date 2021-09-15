В Україні випустили пам’ятну медаль «100 років Українському вільному університету»

В Україні сьогодні з’явиться в обігу пам’ятна медаль «100 років Українському вільному університету», присвячена ювілею українського навчального закладу, створеного за межами України українською інтелігенцією в еміграції, з українською мовою викладання.

«Український вільний університет, об’єднавши навколо себе багатьох провідних українських учених ХХ століття, став науковою та освітньою інституцією для української діаспори, яка не хотіла втрачати свою ідентичність. Змінивши три європейських міста і відбудувавшись у повоєнному Мюнхені, університет донині залишається центром знань про Україну в Європі. Він прагне бути інтелектуальним мостом між Україною та державами Європейського союзу, є важливим джерелом україністики в німецькомовному середовищі», – повідомили в пресслужбі Нацбанку.

За даними НБУ, тираж медалі – 10 тисяч штук, діаметр – 35 міліметрів, матеріал – нейзильбер.

«На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено: угорі – напис «Україна», під яким рік карбування – 2021; малий Державний герб України (ліворуч на тлі фрагмента прапора України), фрагмент прапора Європейського союзу (праворуч); у центрі – схема зміни місця розташування університету в різні часові проміжки та написи: Відень/1921/Прага/1921/Мюнхен/1945; унизу на матовому тлі – лаврова гілка, під якою логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено логотип університету (угорі); по центру – стилізоване зображення мосту як символу, що єднає різні сторони, народи, країни тощо; написи: 100років (під мостом), Український вільний університет (унизу півколом)», – йдеться в описі.

Художниками медалі стали Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій, скульптор – Атаманчук Володимир.

Український вільний університет був заснований у Відні на початку 1921 року, згодом було ухвалене рішення про переведення УВУ до Праги. Урочисте відкриття у Празі відбулось 23 жовтня 1921 року. Першим ректором закладу став український літературознавець, мовознавець Олександр Колесса.

УВУ мав два факультети – філософський і правничий. Протягом міжвоєнного періоду викладачами УВУ були відомі українські вчені, державні й політичні діячі Августин Волошин, Дмитро Антонович, Дмитро Дорошенко, Вадим Щербаківський, Іван Борковський, Іван Панкевич.

Після Другої світової війни УВУ перемістився до Мюнхена, де продовжує працювати й нині. У 1999 році розпочав роботу його третій факультет – україністики. УВУ – єдиний український виш за межами України, який протягом 100 років зумів зберегти безперервність навчального процесу.

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