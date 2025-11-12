Стрілець воєнізованої охорони «Укрзалізниці» загинув через удар дрона – Перцовський

На одному з інфраструктурних об’єктів «Укрзалізниці» під час чергування внаслідок удару російського дрона загинув стрілець воєнізованої охорони, повідомив голова правління «УЗ» Олександр Перцовський.

«На об’єкті було обладнане й працююче укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар наздогнав його буквально у двох кроках від укриття, не встиг повернутись. Всі обставини вивчимо детально, щоб запобігати», – зазначив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.