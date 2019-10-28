Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Жовтень 2019, Київ 10:35
Новини | Міжнародні

В Аргентині обрали нового президента

Альберто Фернандес (у центрі) святкує перемогу

Дивитись коментарі

На президентських виборах в Аргентині переміг опозиційний політик-лівоцентрист Альберто Фернандес. Як повідомляє ВВС, він здобув більше 45% голосів.

За даними Deutsche Welle, віцепрезиденткою стає Крістіна Кіршнер, яка раніше обіймала посаду глави держави протягом двох термінів. Зазначається, що проти Кіршнер порушено кілька справ через закиди в корупції, проте вона має імунітет як сенаторка.

Вибори в Аргентині відбулися у неділю, 27 жовтня. Основною темою дебатів між політиками стала економічна ситуація у країні, оскільки зараз Аргентина переживає кризу.

У січні видання The Economist оприлюднило прогнози економічного зростання країн світу у 2019 році. Аргентина – входить у Топ-5 економік, які зазнають падіння.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG