На місцевих виборах у Болгарії знову перемагає теперішня партія влади – екзитпол

Болгарські екзитполи показують, що теперішня правоцентристська партія влади «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) збереже своє загальнодержавне домінування, але з меншою підтримкою, ніж чотири роки тому.

За цим прогнозом, у Софії, столиці країни, також залишиться працювати чинна міська голова Йорданка Фандакова.

По всій країні явка виборців склала 43 % серед 6,2 мільйонів виборців, а спостерігачі заявили, що багато хто не вийшов на голосування, оскільки вони вважають, що результат був визначений заздалегідь.

Місцеві вибори у Болгарії тривали 27 жовтня з сьомої ранку до восьмої вечора за місцевим часом.