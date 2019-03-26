У Криму не залишилося жодної школи з навчанням українською – правозахисники

В анексованому Криму не залишилося жодної школи з навчанням українською мовою, повідомляють у Кримській правозахисній групі з посиланням на результати моніторингу, проведеного українськими правозахисниками в 2018-2019 роках.

Експерти провели моніторинг 24 кримських шкіл, опитали керівництво навчальних закладів, викладачів і батьків учнів. У тому числі правозахисники відвідали три кримських школи, які, як стверджують у підконтрольному Росії Міністерстві освіти Криму, проводять навчання кримськотатарською мовою і одну школу, в якій, за словами кримських чиновників, здійснюється навчання українською мовою.

Згідно з результатами моніторингу, в Криму не залишилося жодної школи, в якій вивчення всіх предметів ведеться українською мовою. Класів з українською мовою навчання також значно менше, ніж заявлено фактичною владою Криму.

Школи, які офіційно заявлені як школи з кримськотатарською мовою навчання, фактично такими не є, а навчання в них ведеться як кримськотатарською, так і російською мовою, відзначили в Кримській правозахисній групі.

У підконтрольному Кремлю Міністерстві освіти Криму стверджують, що в 2018-2019 навчальному році в Криму навчається 200700 дітей, з них 6100 (3,1%) навчається кримськотатарською мовою і 249 (0,2%) – українською.

За інформацією кримських чиновників, на півострові працюють 15 шкіл із кримськотатарською мовою навчання і одна школа з українською мовою, а також 27 шкіл, в яких працюють 126 класів із кримськотатарською мовою навчання і 5 шкіл, в яких працюють 8 класів з українською мовою навчання.

Раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявляла, що в анексованому Росією Криму порушують право українців і кримських татар вчитися рідною мовою.

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