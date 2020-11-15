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15 листопада 2020, Київ 18:39
Новини | Події

В Україні від початку року в ДТП загинули 2842 людини – патрульна поліція

Щороку в третю неділю листопада у світі вшановують пам’ять жертв дорожньо-транспортних пригод

За 10 місяців 2020 року на дорогах України загинули 2 842 людини, ще 26 726 – були травмовані, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Вони поверталися додому, домовлялися про зустріч, поспішали у справах, мали плани на завтра й на декілька років уперед, але все завершилося за секунди. Боляче усвідомлювати, що цьому можна було б запобігти. Адже причини ДТП – це порушення правил дорожнього руху: водієм, який дозволив собі сісти за кермо напідпитку, втомленим або перевищив швидкість, пішоходом, який вирішив перебігти дорогу там, де це заборонено, мотоциклістом, який їхав без шолома, чи велосипедистом, який не позначив себе на дорозі», – написав Білошицький у фейсбуці 15 листопада.

Щороку в третю неділю листопада у світі вшановують пам’ять жертв дорожньо-транспортних пригод.

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