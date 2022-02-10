МОЗ: в Україні від COVID-19 минулої доби вакцинували понад 72 тисячі людей

За добу 8 лютого в Україні від COVID-19 вакцинували 72 007 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

«Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей», – ідеться в повідомленні.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні принаймні першу дозу вакцини від COVID-19 отримали майже 15,5 мільйона людей, дві дози – понад 14,8 мільйона, додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – понад 493 тисячі людей.