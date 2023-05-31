Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У ВАКС вирішили залишити Князєва під вартою, але зменшили заставу на понад 30 млн грн

У ВАКС кажуть, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційні скарги сторони захисту про застосування до колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,36 млн грн застави.

«За результатами розгляду колегія суддів частково задовольнила апеляційні скарги сторони захисту, залишивши підозрюваного під вартою встановила новий розмір застави 75 млн грн, як альтернативу запобіжному заходу у виді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні на сайті Вищого антикорупційного суду.

У ВАКС кажуть, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Всеволода Князєва підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 2,7 млн доларів. Пленум Верховного суду підтримав висловлення недовіри Князеву. Відтак було припинено його повноваження як голови Верховного суду.

Новим головою Верховного суду обрано Станіслава Кравченка.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG