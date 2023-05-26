Новим головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка – голову Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

За його кандидатуру проголосували 108 суддів зі 148 присутніх на пленумі Верховного суду.

Станіслава Кравченка обрано головою Верховного суду терміном на чотири роки.

Громадська рада доброчесності у квітні 2017 року ухвалила висновок про невідповідність на той момент кандидата на посаду судді Верховного Суду

Станіслава Кравченка критеріям доброчесності та професійної етики. Проте у листопаді 2017 року його призначили суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.

Пленум Верховного суду 16 травня підтримав висловлення недовіри голові Верховного суду Всеволоду Князеву, якого підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 2,7 млн. доларів. Тоді ж припинили його повноваження голови Верховного суду.