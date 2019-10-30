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30 жовтня 2019, Київ 20:38
Новини | Політика

ВАКС ухвалив свій перший вирок – щодо екссудді за хиби в декларації

Вищий антикорупційний суд України почав роботу на початку вересня

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Вищий антикорупційний суд України ухвалив свій перший вирок, повідомляє Рада громадського контролю НАБУ у Facebook.

«Мова йде про кримінальне провадження щодо умисного неподання екссуддею Апеляційного суду Дніпропетровської області Надією Посунся електронних декларацій. Колегія суддів у складі Олени Танасевич, Катерини Сікори та Тетяни Гавриленко визнала обвинувачену винною у вчиненні злочину за статтею 366-1 КК України та призначила їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тисячі гривень з позбавленням права займати державні посади (окрім виборних) протягом одного року», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що саме про таке покарання просили прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Вищий антикорупційний суд України почав роботу 5 вересня.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. 6 березня Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. У ВАКС працюватимуть 38 суддів.

7 травня на перших зборах суддів Вищого антикорупційного суду із третьої спроби його головою обрана Олена Танасевич, її заступником став Євген Крук.

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