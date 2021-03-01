ВАКС відсторонив заступника директора порту «Південний» – САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила від займаної посади заступника директора ДП «МТП «Південний», підозрюваного в організації корупційної схеми. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від займаної посади заступника директора ДП «МТП «Южний», підозрюваного в організації корупційної схеми, яка завдала державному підприємству «Морський торговельний порт «Южний» збитків на суму 47,5 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

У САП зазначили, що заступника директора відсторонили до 27 квітня 2021 року.

У прокуратурі нагадали, що за даними досудового розслідування, один із чинних керівників ДП «МТП «Южний» разом із заступником директора цього ж держпідприємства та керівником приватної компанії впродовж 2017–2018 років організували схему, через яку держпідприємство незаконно переплатило 47,5 млн гривень при закупівлі товарів.

«Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, – а у підсумку забезпечити перемогу в торгах компаніям, підконтрольним організаторам схеми», – розповіли в САП.

Загалом слідство зафіксувало 29 таких закупівель, додали в САП.

У ДП «Південний» поки не коментували цю інформацію. Радіо Свобода звернулася з проханням надати коментар щодо ухвали суду.