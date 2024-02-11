«Наші онуки ніколи нам не пробачать»: Валенса закликав світ не зупиняти підтримку України

Колишній президент Польщі Лех Валенса, який цього тижня відвідав столицю США з посланням до американців про важливість продовження підтримки України, заявив, що зараз світ має унікальну можливість сприяти політичним змінам у Росії і не повинен її пропускати.

Під час рідкісних публічних виступів Валенса наголосив, що в той час як українці «мужньо борються», а західні країни приходять на допомогу, боротьба за захоплення інформпростору через «мирну пропаганду» є справжнім ключем до перемоги.

80-річний Нобелівський лауреат заявив, що приїхав до Вашингтона головним чином, щоб підкреслити важливість керування інформаційним простором і заохотити США не відступати від своєї ролі лідера.

«Весь світ об’єднався проти Росії. Ніколи такого не було. Це наша чудова можливість нарешті навести хоч якийсь порядок у цьому світі», – сказав Валенса під час виступу 8 лютого у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

За його словами, доля відвела Сполученим Штатам роль лідера у вирішенні цих викликів, і зараз вони не можуть відступити.

«Наші онуки ніколи нам не пробачать», якщо це станеться, сказав він.

«Багато цивілізацій у минулому розпалися, тому що десь на цьому шляху вони забули про лідерство, і ми рухаємося в цьому напрямку. Ми знищимо нашу цивілізацію, якщо Сполучені Штати не повернуть свою лідерську роль», – зауважив Валенса.

Співзасновник польського руху «Солідарність», який з 1990 по 1995 рік був першим посткомуністичним президентом Польщі, сказав, що він боровся проти Радянського Союзу і Варшавського договору понад 40 років тому в основному за допомогою інформації, і закликав Сполучені Штати краще «боротися з пропагандою» в протидії режиму президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема, за його словами, треба публікувати дані про кількість російських солдатів, убитих і поранених під час війни, й історії про ці втрати. Звичайним росіянам, каже Валенса, необхідно нагадати, що їхніх сусідів чи сусідських синів може вже не бути серед живих, тому що їх відправили «вмирати за Путіна».

З огляду на наближення президентських виборів у США і ймовірність того, що виборці можуть обрати популіста Дональда Трампа вдруге і підтримають його націоналістичну програму, Валенса також застеріг від демагогів, сказавши, що коли бракує запропонованих рішень, такий тип лідерів, як правило, приходить до влади.

Протягом десятиліть після того, як він залишив політику, Валенса був поборником демократії і верховенства права. У 1989 році Валенсу відзначали у Вашингтоні як людину, яка зробила більше, ніж будь-хто інший, для повалення комунізму в Східній Європі, тоді він виступив на спільному засіданні Конгресу.

Урочистостей з нагоди його нинішнього візиту було небагато, не повідомляли, що він виступав у Капітолії США, щоб лобіювати запропонований президентом Джо Байденом пакет військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів, який затримується через вимоги законодавців-республіканців.