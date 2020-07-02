Голова освітнього комітету ВР каже, що пропонував залишити Мандзій на посаді очільниці МОН

Голова парламентського комітету з питань освіти та науки Сергій Бабак в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що пропонував залишити донедавна т.в.о. міністра освіти та науки Любомиру Мандзій на посаді очільниці міністерства.

«Я пропонував залишити Мандзій на посаді міністра. Просто затвердити її (повноцінним керівником МОН – ред.). Людина, будучи т.в.о., показала свій фаховий рівень і дуже непоганий насправді. І якщо на її каденцію як т.в.о. припав карантин і ми з цим впорались... Гарно чи не дуже гарно? Тут можна шукати завжди помилки, але впорались. Я вважаю, що впорались. Тому я думаю, що людина моглаб займати посаду міністра», – розповів Бабак.

За його словами, у березні він теж був тим, хто пропонував Мандзій на пост т.в.о. міністра освіти та науки. Водночас він зазначив, що серед кандидатів, які розглядались, йому також імпонувала Людмила Паращенко. Загалом, каже Бабак, протягом останніх чотирьох місяців в Міністерство освіти та науки «шукали потужного міністра, який би розумівся на всіх сферах освіти».

Бабак також підтвердив, що президент України Володимир Зеленський і йому неодноразово пропонував це міністерське крісло, однак він відмовився.

«У нас взагалі була попередня перша домовленість проте, що ми спочатку приходимо і робимо фундаменталні зміни в законах, в законодавчих актах. Робимо такий законодавчий фундамент для того, аби потім можна було робити реформи», – пояснив Бабак причину своїх відмов.

25 червня уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки України 25 червня. Через кілька годин після цього оголосив про відставку заступник міністра освіти Єгор Стадний.